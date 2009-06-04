Срочно! Дипломная работа! Доработать (2)

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Завершен1 заявка179 просмотров

Готовый диплом на тему "Эффективность использования основных средств предприятия", необходимо произвести пересчет данных и подправить ошибки!

подробности в аське 481196693

Срок до 13.00 29.05 по Московскому времени!

16 лет назад
oao-egor4eg
Егор 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Большое спасибо Алексею и Елене за помощь, выполнили все в срок, потом появились доработки по диплому которые они с большим удовольствием выполнили. От меня +10 рекомендую.
Егор не только отличный заказчик, но и приятный человек. Рекомендую. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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