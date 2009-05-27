Юридический диплом

Добрый день!

Нужен диплом для юрфака на тему: "Профилактика правонарушений несовершеннолетних органами внутренних дел"

Плана работы нет.

Указывайте, пожлуйста, минимальный/нормальный срок выполнения работы и цены для каждого из этих случаев.

Оплата - яндекс-деньги в течение 7-10 дней после получения готовой работы (возможен вариант 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения, оставшаяся сумма - в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю).

Дополнительная информация будет позже.

С уважением,

Алексей.