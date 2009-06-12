Необходимо выполнить курсовую работу по электротехнике Задание и указания смотрите во вложении
Переделать дипломную по предмету финансы и кредит
Необходимо переделать и довести до ума дипломную работу
Тема: Разработка дивидендной политики предприятия на примере ЗАО "ИМА-консалтинг"
Переделать нужно по этому плану:
Оглавление
Введение 5
Глава 1. Теоретические аспекты дивидендной политики 9
1.1. Понятие дивидендов 9
1.2 Сущность и теории дивидендной политики 14
1.3 Этапы формирования дивидендной политики предприятия 24
1.3.1. Основные подходы к формированию дивидендной политики предприятия 32
1.4. Виды дивидендных выплат и их источники 33
Глава 2. Анализ дивидендной политики ЗАО «ИМА-консалтинг» 48
2.1 Характеристика деятельности ЗАО «ИМА-консалтинг» 48
2.2. Анализ дивидендной политики ЗАО «ИМА-консалтинг» 53
2.3. Практические рекомендации по совершенствованию формирования и распределения прибыли ЗАО «ИМА-консалтинг» 71
Приложение А - Бухгалтерский баланс ЗАО "ИМА-консалтинг"
Приложение Б - Отчет о прибылях и убытках ЗАО "ИМА-консалтинг"
Приложение В - Отчет об изменении капитала ЗАО "ИМА-консалтинг"
Приложение Г - Отчет о движении денежных средств ЗАО "ИМА-консалтинг"
Приложение Д- Приложение к бухгалтерскому балансу ЗАО "ИМА-консалтинг"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 79
Баланс и отчеты нужны новые, так как эти не верные
1. Нужно полностью переписать практическую часть то есть саму Разработку дивидендной политики на примере ЗАО
2. Поменять характеристику,чтобы это было не PR-агентство,а предприятие с основными средствами.
3. Написать меры совершенствования и заключение.
4. Так как расчеты будут по ним нужно баланс +все формы отчетности
5. В общем довести работу до ума
Работа и данные по ней вышлю выбранному исполнителю
ЦЕНА 1500 за главу 2+заключение_приложения
ЦЕНА 1800 за тоже самое +речь+презентация
Выбранный исполнитель
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