Переделать дипломную по предмету финансы и кредит

Необходимо переделать и довести до ума дипломную работу

Тема: Разработка дивидендной политики предприятия на примере ЗАО "ИМА-консалтинг"

Переделать нужно по этому плану:

Оглавление

Введение 5

Глава 1. Теоретические аспекты дивидендной политики 9

1.1. Понятие дивидендов 9

1.2 Сущность и теории дивидендной политики 14

1.3 Этапы формирования дивидендной политики предприятия 24

1.3.1. Основные подходы к формированию дивидендной политики предприятия 32

1.4. Виды дивидендных выплат и их источники 33

Глава 2. Анализ дивидендной политики ЗАО «ИМА-консалтинг» 48

2.1 Характеристика деятельности ЗАО «ИМА-консалтинг» 48

2.2. Анализ дивидендной политики ЗАО «ИМА-консалтинг» 53

2.3. Практические рекомендации по совершенствованию формирования и распределения прибыли ЗАО «ИМА-консалтинг» 71

Приложение А - Бухгалтерский баланс ЗАО "ИМА-консалтинг"

Приложение Б - Отчет о прибылях и убытках ЗАО "ИМА-консалтинг"

Приложение В - Отчет об изменении капитала ЗАО "ИМА-консалтинг"

Приложение Г - Отчет о движении денежных средств ЗАО "ИМА-консалтинг"

Приложение Д- Приложение к бухгалтерскому балансу ЗАО "ИМА-консалтинг"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 79

Баланс и отчеты нужны новые, так как эти не верные

1. Нужно полностью переписать практическую часть то есть саму Разработку дивидендной политики на примере ЗАО

2. Поменять характеристику,чтобы это было не PR-агентство,а предприятие с основными средствами.

3. Написать меры совершенствования и заключение.

4. Так как расчеты будут по ним нужно баланс +все формы отчетности

5. В общем довести работу до ума

Работа и данные по ней вышлю выбранному исполнителю

ЦЕНА 1500 за главу 2+заключение_приложения

ЦЕНА 1800 за тоже самое +речь+презентация