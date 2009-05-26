Требуется доработка. Замечания и сам курсовик прикрепил. Предложения оставляйте здесь.
Курсовая - Разработка корп. сети для КС-центра
Курсовик: "Разработка корпоративной сети для культурно-спортивного центра."
Требуется доработка.
Замечания и сам курсовик прикрепил.
Предложения оставляйте здесь.
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