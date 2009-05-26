Курсовая - Разработка корп. сети для КС-центра

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Курсовик: "Разработка корпоративной сети для культурно-спортивного центра."

Требуется доработка.

Замечания и сам курсовик прикрепил.

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16 лет назад
soft35
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3 года назад

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