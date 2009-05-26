Современный кинопроцесс и газетная кинокритика

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Закрыт5 заявок181 просмотр

Работа нужна срочно. Курсовая работа.

Ход работы:

1 этап - согласование содержания и вступления "исполнитель-заказчик"

2 этап - согласование содержания и вступления "заказчик-преподаватель"

3 этап - внесение изменений

и т.д.

То есть, на каждом из этапов необходимо согласовывать с преподавателем написанный материал. Содержание и вступление должно быть готово к 2 июня.

Обязательно - примеры своих предыдущих работ, во многом выбор обусловлен качеством языка, ясностью изложения и пониманием темы.

Прошу меня простить - тип работы - курсовая работа

16 лет назад
PRaktik
Сергей 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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