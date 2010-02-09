Продвижение сайтов за 2 недели с гарантиями по договору.

Мы - команда профессионалов, с 2006 года успешно занимающихся раскруткой сайтов как фирма.

Мы можем вывести Ваш сайт на первую страницу поисковых систем.

Чем отличаемся от конкурентов?

— Быстрые результаты. Нам нужно 1-2 месяца, чтобы Ваш сайт был в десятке!

Остальные компании обещают результаты от 3-х и более месяцев. Остерегайтесь мошенников! Более 80% компаний не выполняют своих обязательств перед клиентами!

— Гарантированное достижение результата. Гарантия — сайты, которые сейчас находятся на первых позициях благодаря нам, репутация нашей фирмы (работаем с 2006 года, а опыт работы с 2000 года), а также договор, согласно которому мы обязуемся вернуть деньги, если результат не будет достигнут.

Множество компаний тянут из клиентов деньги на протяжении долгих месяцев.

— Использование исключительно "белых" способов раскрутки. Ваш сайт не попадет в «бан» поисковых систем, потому что мы используем только незапрещенные поисковыми системами методы.

Далеко не все могут продвинуть сайт, не прибегая к темным способам продвижения, за которые неминуемо ждет наказание от нескольких месяцев до года от поисковой системы.

— Работа по договору. Вы можете быть уверены за Ваши деньги. Мы даем полную гарантию возврата денег. Правда, еще не приходилось ей пользоваться, мы всегда достигали цели. Вы можете ознакомиться с договором в Интернете.

— Не меняющаяся в процессе работы цена. Сложнейшие алгоритмы определения стоимости и количества ссылок позволяют нам вывести минимальную цену для поддержания Вашего сайта на лучших позициях. Цена меняется в крайних случаях, когда конкуренция резко возрастает в связи с сезоном, например, в туризме. Об этом мы сообщаем заранее.

Не связывайтесь с частными лицами, они не имеют никаких обязательств, как юридические лица и часто просто пропадают с деньгами.

— Множество положительных отзывов наших клиентов. Наш успех — это прибыль наших клиентов. Мы всегда достигаем поставленной задачи, потому наши клиенты оставляют десятки позитивных отзывов.

— Удобные способы оплаты и расположение офиса. Мы находимся в центре Москвы в минуте пешком от станции метро Проспект Мира. Если Вам не удобно оплачивать у нас в офисе, мы можем отправить к Вам курьера. Мы также принимаем деньги по безналичному расчету, что отличает нас от большинства компаний по раскрутке сайтов.

Вряд ли кто-нибудь другой разрешит Вам оплачивать продвижение сайта через безналичный расчет.

Как мы добиваемся результата?

Многие компании, описывая свои методы, используют технический язык. Будьте уверены, если Вам скажут, что используется "обмен ссылками", "линкаторы", или что-нибудь в подобном роде, это либо непрофессионалы, которые не знают, что это неработающие и запрещенные методы, либо они намеренно стараются ввести Вас в заблуждение.

Сам процесс продвижения является коммерческой тайной, именно он позволяет нам держаться в числе лидеров. Однако это касается только тех деталей, которыми мы отличаемся от других компаний.

Вкратце процесс продвижения выглядит так:

1. Мы обрабатываем текст на сайте так, чтобы поисковые системы сочли сайт наиболее подходящим по нужным ключевым словам. Нужно соблюсти множество правил, количество повторений, выделений жирным и курсивом, а также многое, многое другое, чтобы поисковая система сочла Ваш сайт лучшим.

Мы используем только так называемые «белые» способы продвижения. Это значит, что Ваш сайт не исключат из поисковых систем.

2. Далее необходимо заставить поисковую систему думать, что сайт популярен, что его часто обсуждают в Интернете. Для этого необходимо разместить в сети определенное количество ссылок на сайт. Причем, нужно не только точно рассчитать количество и качество ссылок, но и разместить их с уникальным текстом, иначе множество одиннаковых ссылок поисковая система примет за одну. Для размещения ссылок используются следующие методы:

— Сначала нашими специалистами производится регистрация сайта в множестве каталогов, которые еще не запрещены «Яндексом».

— Потом мы размещаем ссылки на Ваш сайт на наших сайтах, их на данный момент более 500.

— Если наших ресурсов не хватает, остаток ссылок мы покупаем на чужих сайтах, причем, скупая ссылки оптом, мы получаем значительные скидки. Все это для того, чтобы конечная цена была ниже.

Какие цены на продвижение сайта?

Стоимость зависит от специфики поисковых запросов, по которым нужно продвигать сайт. В среднем это составляет от 10 000 до 20 000 руб. Свяжитесь с нами и мы в ближайшее время рассчитаем стоимость раскрутки Вашего сайта.