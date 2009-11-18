Поднимаем тИЦ, регистрация в каталогах

Список каталогов для регистрации есть (их немного, 170, но надо ручками). Варианты описаний дам. Оплата по результату отчета о регистрации, поштучно. Пишите цену. Кто меньше предложит, тому естественно и отдам. Сайт для людей. Интернет-магазин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - поднять тИЦ сначала на одном, потом на 100 сайтах. Выслушаем любые технические решения.
Я это вижу так:
регистрация статей в бесплатных каталогах статей
регистрация в белых каталогах ссылок
регистрация в социальных закладках
перелинковка аккаунтов ЖЖ
Если у кого есть какие-то другие мысли на этот счет, выссказывайте вместе с ценами и прогнозами. Интересны тИЦ 10, 30, 60 - для каждого цену и решение. + нужны реальные сроки.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт на завершающем этапе создания. По завершению сайт сразу будет продвигаться. Нужно оценить ежемесячный бюджет и сроки вывода в топ 10, лучше бюджет написать на каждый ключ т.к. возможна дальнейшая корректировка по советам выбранного исполнителя. ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется СМО продвижения сервиса Барахолки одежды, обуви, аксессуаров. Рассматриваются любые методы социального маркетинга. Бюджет договорной, в зависимости от методов, стратегии, гарантий и эффективности.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разместить 6 сайтов медицинской тематике в белых бесплатных тематических каталогах. Количество каталогов - 100 штук. Интересует цена вопроса и сроки выполнения. В дальнейшем планируется проводить дальнейшие работы по данным сайтам.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Наша компания проводит тендер на внутреннюю оптимизацию интернет-магазина детских развивающих игрушек www.indigo-kid.ru. Вводные данные: - интернет-магазин развивающих игрушек для детей - сайту больше года, содержит более 1000 страниц - на текущий момент интересует только внутренняя оптимизация (без покупки ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Поисковое продвижение нескольких сайтов. Проект под конкретного исполнителя.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
www.kanir.ru создать ключевики, описания, можно тайтлы для индексирования поисковыми системами (главным образом под яндекс). сайт не предполагается в ближайшее время выводить целенаправленно в топ по низкочастотникам, поэтому ограничимся общими запросами навроде "курсовые на заказ", "дипломная работа на ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется: прогнать сайт по англоязычным каталогам статей. Тематика: разработка ПО Ключевые слова: wowza plugin, SIP, voip, mediaserver, flash От меня: шаблон статьи под размножение От вас: прогон. Прошу в предложении обязательно указывать: 1. цена 2. сроки 3. бекиПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется раскрутить сайт automenu.com.ua - таргетинг только на Украину. Долгосрочная перспектива - ТОП по запросу марка+модель. Ближайшее время - 1000 посетителей в день. Интересуют сроки, цена, методы...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно оптимизировать автомобильный портал automenu.com.ua - таргетинг на Украину. В админке есть title, description, keywords - поля для заполнения. Но задача еще проще. Суть заключается в следующем: 1. Стратегическое SEO - ТОП по словосочетанию марка+модель, если ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад