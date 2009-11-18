Поднимаем тИЦ, регистрация в каталогах

Задача - поднять тИЦ сначала на одном, потом на 100 сайтах. Выслушаем любые технические решения.

Я это вижу так:

регистрация статей в бесплатных каталогах статей

регистрация в белых каталогах ссылок

регистрация в социальных закладках

перелинковка аккаунтов ЖЖ

Если у кого есть какие-то другие мысли на этот счет, выссказывайте вместе с ценами и прогнозами. Интересны тИЦ 10, 30, 60 - для каждого цену и решение. + нужны реальные сроки.