Поднимаем тИЦ, регистрация в каталогах

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок178 просмотров
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Задача - поднять тИЦ сначала на одном, потом на 100 сайтах. Выслушаем любые технические решения.

Я это вижу так:

регистрация статей в бесплатных каталогах статей

регистрация в белых каталогах ссылок

регистрация в социальных закладках

перелинковка аккаунтов ЖЖ

Если у кого есть какие-то другие мысли на этот счет, выссказывайте вместе с ценами и прогнозами. Интересны тИЦ 10, 30, 60 - для каждого цену и решение. + нужны реальные сроки.

14 лет назад
PRaktik
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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