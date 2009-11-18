Размещение сайтов в каталогах

Добрый день, фриленсеры. Нужно повысить посещаемость сайта. Бюджет небольшой. но и планирую сотрудничество(если устроят услуги) долго!! и привлечь к другим сайтам(sibdog.ru, и еще парочке которые сейчас сдаются). Готов платить по 2000/мес за сайт. ...