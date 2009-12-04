Прогнать вручную сайт по англоязычным каталогам.

Список каталогов для регистрации есть (их немного, 170, но надо ручками). Варианты описаний дам. Оплата по результату отчета о регистрации, поштучно. Пишите цену. Кто меньше предложит, тому естественно и отдам. Сайт для людей. Интернет-магазин тематики хобби - Scale plastic models. Сайт http://models-hobby.com