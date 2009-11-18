Новому сайту требуется раскрутка

Требуется СМО продвижения сервиса Барахолки одежды, обуви, аксессуаров. Рассматриваются любые методы социального маркетинга. Бюджет договорной, в зависимости от методов, стратегии, гарантий и эффективности.
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Сайт на завершающем этапе создания. По завершению сайт сразу будет продвигаться. Нужно оценить ежемесячный бюджет и сроки вывода в топ 10, лучше бюджет написать на каждый ключ т.к. возможна дальнейшая корректировка по советам выбранного исполнителя. Выберем исключительно опытного человека с реальным, не заниженным, и не завышенным бюджетом. Новички с предложениями - раскручу 200$, автоматом в бан.
лоток перфорированный
гофрированная труба
кабель канал
кабель-канал
гофротруба
кабеленесущие системы
лоток неперфорированный
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