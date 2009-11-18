Новому сайту требуется раскрутка

Сайт на завершающем этапе создания. По завершению сайт сразу будет продвигаться. Нужно оценить ежемесячный бюджет и сроки вывода в топ 10, лучше бюджет написать на каждый ключ т.к. возможна дальнейшая корректировка по советам выбранного исполнителя. Выберем исключительно опытного человека с реальным, не заниженным, и не завышенным бюджетом. Новички с предложениями - раскручу 200$, автоматом в бан.

лоток перфорированный

гофрированная труба

кабель канал

кабель-канал

гофротруба

кабеленесущие системы

лоток неперфорированный