Порой так сложно выразить то что чувствуешь словами. А ведь слово, сказанное из Ваших уст или подаренное в открытке может КООРДИНАЛЬНО поменять чью-то жизнь. Чего стоят оригинальные признания в любви, о которых рассказывают из уст в уста. Любые темы, любая сложность (в том числе акростихи – именные)

Так же занимаеюсь баннерами, дизайном, анимацией