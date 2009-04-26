goxin

Гера goxin

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Порой так сложно выразить то что чувствуешь словами. А ведь слово, сказанное из Ваших уст или подаренное в открытке может КООРДИНАЛЬНО поменять чью-то жизнь. Чего стоят оригинальные признания в любви, о которых рассказывают из уст в уста. Любые темы, любая сложность (в том числе акростихи – именные)

Так же занимаеюсь баннерами, дизайном, анимацией

Отзывы заказчиков

PRaktik
Сергей 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Эссе по А.Молю (социология массовой коммуникации)
Отзыв недоступен.
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