Практическая часть курсовой работы. Срочно!

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Закрыт4 заявки208 просмотров

Необходимо выполнить одну главу (2 параграфа) практической части курсовой работы

Глава 3. Совершенствование руководителя ..... (разработка программы)

3.1. Разработка программы совершенствования руководителя .....

3.2. Расчет эффективности предложенной программы по совершенствованию руководителя .....

По параграфу 3.1. есть наработки, а параграф 3.2. необходимо будет сделать самостоятельно.

Объем не более 15 страниц (таблицы и графики выносятся в приложение)

Сроки - чем быстрее, тем лучше.

Жду ваши предложения по срокам и цене.

16 лет назад
M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва

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