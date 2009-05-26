Практическая часть курсовой работы. Срочно!

Необходимо выполнить одну главу (2 параграфа) практической части курсовой работы

Глава 3. Совершенствование руководителя ..... (разработка программы)

3.1. Разработка программы совершенствования руководителя .....

3.2. Расчет эффективности предложенной программы по совершенствованию руководителя .....

По параграфу 3.1. есть наработки, а параграф 3.2. необходимо будет сделать самостоятельно.

Объем не более 15 страниц (таблицы и графики выносятся в приложение)

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