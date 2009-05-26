Добрый день!

Оплата яндекс-деньги: 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения. Оставшаясяч сумма будет перечислена в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю (эту сумму можно заразервировать в сбс - в том числе до отправки первой части работы).

Пожалуйста, указывайте свою цену и ОПЫТ НАПИСАНИЯ РАБОТ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ!

С учетом сроков предложения принимаются до 19.00 (мск) завтрашнего дня.

С уважением,

Алексей.

Дополнение

Возможен вариант с доработкой готовой работы под требования заказчика. Но и в этом случае все чертежи нужно будет делать полностью