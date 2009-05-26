Нужно выполнить курсовую работу по дисциплине ОТОМ (основы технологии обработки материалов). Нужно спроектировать технологический процесс механической обработки детали. В рабте должны быть изображены эскизы установок. В операционных картах обязательно наличие схем. В конце ...
Диплом
Добрый день!
Оплата яндекс-деньги: 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения. Оставшаясяч сумма будет перечислена в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю (эту сумму можно заразервировать в сбс - в том числе до отправки первой части работы).
Пожалуйста, указывайте свою цену и ОПЫТ НАПИСАНИЯ РАБОТ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ!
С учетом сроков предложения принимаются до 19.00 (мск) завтрашнего дня.
С уважением,
Алексей.
Дополнение
Возможен вариант с доработкой готовой работы под требования заказчика. Но и в этом случае все чертежи нужно будет делать полностью
Заявки фрилансеров
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