Курсовая по ОТОМ

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Нужно выполнить курсовую работу по дисциплине ОТОМ (основы технологии обработки материалов).

Нужно спроектировать технологический процесс механической обработки детали.

В рабте должны быть изображены эскизы установок. В операционных картах обязательно наличие схем. В конце сборочный чертеж детали в формате А3

Срок выполнения 7 дней.

Задание в прикрепленном файле. Так же имеются дополнительные материалы (методичка) и пример выполнения.

16 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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