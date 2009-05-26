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Курсовая по ОТОМ
Нужно выполнить курсовую работу по дисциплине ОТОМ (основы технологии обработки материалов).
Нужно спроектировать технологический процесс механической обработки детали.
В рабте должны быть изображены эскизы установок. В операционных картах обязательно наличие схем. В конце сборочный чертеж детали в формате А3
Срок выполнения 7 дней.
Задание в прикрепленном файле. Так же имеются дополнительные материалы (методичка) и пример выполнения.
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