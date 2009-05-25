Пишу диплом «проектирование информационной системы учета контингента учреждения (на примере детского сада)» Разработана структура и база данных в Access. Не работают некоторые формы, запросы и отчеты.
Курсовая работа по микропроцессорам
Нужно выполнить курсовой проект по микропроцессорам, время поджимает - сам сделать не смогу.
Вот задание:
Разработать систему ввода и отображения цифровой информации. Система состоит из N кнопок, на которые нанесены либо десятичные, либо шестнадцатеричные цифры, начиная с 0, из M семисегментных индикаторов, на которых эти цифры должны последовательно появляться. Разработать программу сканирования клавиатуры, дешифрации нажатой кнопки и отображения введенной цифры на текущем индикаторе. Программа должна зацикливаться: после ввода в последний индикатор дальнейший ввод осуществляется в первый и т.д.
Основные параметры: N - количество кнопок, А - тип отображаемого значения: д - десятичные цифры, ш - шестнадцатеричные цифры, М - количество индикаторов.
Далее даны эти параметры:
N = 5
A = д , соответственно - десятичные цифры
M = 10
Очень надеюсь что найдется человек который поможет. Цену, дополнительную информацию и т.д. обсудим при контакте.
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icq: 434 210 562
В лс лучше не писать - на этом сайте, к сожалению, бываю не часто.
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