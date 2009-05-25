Курсовая работа по микропроцессорам

Нужно выполнить курсовой проект по микропроцессорам, время поджимает - сам сделать не смогу.

Вот задание:

Разработать систему ввода и отображения цифровой информации. Система состоит из N кнопок, на которые нанесены либо десятичные, либо шестнадцатеричные цифры, начиная с 0, из M семисегментных индикаторов, на которых эти цифры должны последовательно появляться. Разработать программу сканирования клавиатуры, дешифрации нажатой кнопки и отображения введенной цифры на текущем индикаторе. Программа должна зацикливаться: после ввода в последний индикатор дальнейший ввод осуществляется в первый и т.д.

Основные параметры: N - количество кнопок, А - тип отображаемого значения: д - десятичные цифры, ш - шестнадцатеричные цифры, М - количество индикаторов.

Далее даны эти параметры:

N = 5

A = д , соответственно - десятичные цифры

M = 10

Очень надеюсь что найдется человек который поможет. Цену, дополнительную информацию и т.д. обсудим при контакте.

Для связи используйте:

email: [email protected]

icq: 434 210 562

В лс лучше не писать - на этом сайте, к сожалению, бываю не часто.