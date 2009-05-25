Расписать алгоритм проги

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Закрыт2 заявки198 просмотров

Пишу диплом на тему разработка автоматизированной подсистемы оценки электромагнитного состояния.Оценка проводится при помощи проги ПК АЭМО.Мне необходимо расписать как работает эта прогга,какое СУБД,структура реализации БД и на каком языке запросы!

Помогите плиз,не знаю что делать(((сроки поджимают....разработчики эту инфу не разглашают.

Могу рассказать принцип как работает прога...помогите это описать на любом языке программирования!

16 лет назад
konfetka123
Ольга 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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