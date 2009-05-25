Расписать алгоритм проги

Пишу диплом на тему разработка автоматизированной подсистемы оценки электромагнитного состояния.Оценка проводится при помощи проги ПК АЭМО.Мне необходимо расписать как работает эта прогга,какое СУБД,структура реализации БД и на каком языке запросы!

Помогите плиз,не знаю что делать(((сроки поджимают....разработчики эту инфу не разглашают.

Могу рассказать принцип как работает прога...помогите это описать на любом языке программирования!