Уважаемые фрилансеры! Необходимо написать реферат по гражданскому процесу. Объем: 20 страниц. На выбор предоставляются две темы: Варіант 1. 1. Порядок фіксування судового засідання. ...
Расписать алгоритм проги
Пишу диплом на тему разработка автоматизированной подсистемы оценки электромагнитного состояния.Оценка проводится при помощи проги ПК АЭМО.Мне необходимо расписать как работает эта прогга,какое СУБД,структура реализации БД и на каком языке запросы!
Помогите плиз,не знаю что делать(((сроки поджимают....разработчики эту инфу не разглашают.
Могу рассказать принцип как работает прога...помогите это описать на любом языке программирования!
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