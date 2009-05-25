Необходимо написать реферат по криминальному праву по одной из тем. Язык: украинский. 1. Дії, що дезорганізовують роботу виправно-трудових установ. 2. Зловживання владою або службовим становищем. 3. Вимагання. ...
Написание научно-исследовательских работ
Приглашаем преподавателей вузов в различных областях знаний и студентов последних курсов для написания научно-исследовательских работ: дипломов, курсовых, рефератов, диссертаций... Свободный график, оплата сдельная до 1000у.е (в зависимости от количества сданных заказов) . Сотрудничество на постоянной основе, возможно оформление по трудовой. Для сотрудничества обязательно посылать своё резюме только на e-mail Fasoloko(собака)mail.ru (предложения в проекте не рассматриваю).
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