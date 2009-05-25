Написание научно-исследовательских работ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки183 просмотра

Приглашаем преподавателей вузов в различных областях знаний и студентов последних курсов для написания научно-исследовательских работ: дипломов, курсовых, рефератов, диссертаций... Свободный график, оплата сдельная до 1000у.е (в зависимости от количества сданных заказов) . Сотрудничество на постоянной основе, возможно оформление по трудовой. Для сотрудничества обязательно посылать своё резюме только на e-mail Fasoloko(собака)mail.ru (предложения в проекте не рассматриваю).

16 лет назад
Dipstar
Dipstar 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров