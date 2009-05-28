Нужна модель базы данных

$50
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Завершен5 заявок244 просмотра

Пишу диплом разработка и внедрение интернет магазина на предприятие. Интернет магазин www.splitka.ru. ТЗ есть, нужна глава модель базы данных с графическим изображением базы для моего магазина. Магазин на основе 1СБитрекс, СУБД MYSQL. Рассмотрю любые предложения. Пример во вложении.

MySQL
16 лет назад
dvoynina
Любовь 
42 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

ArtPro
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Спасибо огромное!!!! Очень довольна сотрудничеством. Получила все необходимые объяснения (так как ничего не понимаю в этом) и МОРЕ позитива работая с (ArtPro). Всё сделано качественно и в срок.
Оплачено сразу, схему и описание отправил, ждем доработок, если нужны будут.

Заявки фрилансеров

ArtPro
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад