Курсовая на Visual C++

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Нужно сделать приложение, осуществляющее работу с корреспонденцией. Основным

назначением программы является автоматическое создание надписей на конверты

для писем в MS Word по определенному шаблону. Плюс пояснительная записка к этому заданной структуры объема до 20 листов. Жду Ваших предложений по срокам и цене.

16 лет назад
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