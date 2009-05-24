Нужно сделать две курсовых на Delphi, желательно за 3-4 дня. Курсовые похожие, правда желательно не избегать copy paste, поскольку сдаются одному преподавателю ) В одной нужно рисовать и деформировать окружность, используя OpenGL, в другой делать ...
Курсовая на Visual C++
Нужно сделать приложение, осуществляющее работу с корреспонденцией. Основным
назначением программы является автоматическое создание надписей на конверты
для писем в MS Word по определенному шаблону. Плюс пояснительная записка к этому заданной структуры объема до 20 листов. Жду Ваших предложений по срокам и цене.
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