Рерайтинг дипломной

Здравствуйте, Имеется дипломная работа на английском языке, на тему Marketing business to business.

Необходимо сделать полный рерайтинг.

Тоесть переписать другими словами работу !

В работе 70 страниц.

Так же нужно сделать аналогичные графики но другого типа, в общем чтобы было отличие полное, от этой работы.

Самое главное - это сроки.

Необходимо сделать это сегодня ! завтра Защита.

Жду ваших предложений.

Если есть у кого то готовая дипломная на тему Marketing B2B такой вариант тоже рассмотрю.

Обязательно от вас: Знание англ,отзывы,опыт.