Рерайтинг дипломной

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Завершен1 заявка299 просмотров

Здравствуйте, Имеется дипломная работа на английском языке, на тему Marketing business to business.

Необходимо сделать полный рерайтинг.

Тоесть переписать другими словами работу !

В работе 70 страниц.

Так же нужно сделать аналогичные графики но другого типа, в общем чтобы было отличие полное, от этой работы.

Самое главное - это сроки.

Необходимо сделать это сегодня ! завтра Защита.

Жду ваших предложений.

Если есть у кого то готовая дипломная на тему Marketing B2B такой вариант тоже рассмотрю.

Обязательно от вас: Знание англ,отзывы,опыт.

16 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

zaytseva
Олеся 
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$270
1 день
Отличный Фрилансер !!! Всегда на связи, профессионал своего дела !!! Работой доволен !!! Советую !!!
Спасибо за интересный проект!

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zaytseva
Олеся 
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва
16 лет назад