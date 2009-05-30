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Рерайтинг дипломной
Здравствуйте, Имеется дипломная работа на английском языке, на тему Marketing business to business.
Необходимо сделать полный рерайтинг.
Тоесть переписать другими словами работу !
В работе 70 страниц.
Так же нужно сделать аналогичные графики но другого типа, в общем чтобы было отличие полное, от этой работы.
Самое главное - это сроки.
Необходимо сделать это сегодня ! завтра Защита.
Жду ваших предложений.
Если есть у кого то готовая дипломная на тему Marketing B2B такой вариант тоже рассмотрю.
Обязательно от вас: Знание англ,отзывы,опыт.
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