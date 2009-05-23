Нужно 2 курсовые работы от разных авторов предмет "методики исследования СКС (социально-культурной сферы)" тема "состояние и пути совершенствования скд в *выбранное учреждение культуры в Санкт-Петербурге* (можно ...
Курсовая по психологии
Вид работы: Курсовая
Тема работы: Особенности рекламы вакансий
Примерный объем (страниц): 30
Факультет: Сервиса и Рекламы
Учебный предмет: Психология
Дополнительная информация, комментарий: рассмотреть на примере Иркутского Авиационного Завода Данные по Авиационному заводу можно выдумать.
Срок: 26.05
Заявки фрилансеров
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