Тема: Перестройка Горбачева 1985-1991 План 1. Причины и начало. 2. Экономические реформы 1985-1991 3. Реформа политической системы. Распад СССР. Стоимость 250 руб. Срок до 8:00 по Москве 25.05.09
Реферат по мотивации соц. поведения
Реферат по мотивации социального поведения.
Вот темы рефератов к этому предмету:
1.Психологические теории мотивации.Теория биологических потребностей человека.Поведенческая теория мотивации и теория ВНД.Классификация человеческих потребностей по Маслоу.Мотивационные концепции второй половины 20 века.Теория деятельностного происхождения мотивационной сферы человека А.Н.Леонтьева.
2.Мотивация общения.Понятие "потребности в общении".Цели общения.Застенчивость как отрицательный мотиватор общения.Возрастные особенности мотивации общения.Классификация мотивов общения.
3.Мотивация отклоняющегося (дивиантного)поведения. Общие представления о дивиантном поведении и его причинах.Мотивация агрессивного поведения человека.Мотивация эгрессивного поведения.Мотивация преступного(делинквентного)поведения.Мотивы аддиктивного поведения.Мотивы суицидального поведения.
Из этих рефератов выбрать один!!!
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