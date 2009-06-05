Реферат по мотивации соц. поведения

Реферат по мотивации социального поведения.

Вот темы рефератов к этому предмету:

1.Психологические теории мотивации.Теория биологических потребностей человека.Поведенческая теория мотивации и теория ВНД.Классификация человеческих потребностей по Маслоу.Мотивационные концепции второй половины 20 века.Теория деятельностного происхождения мотивационной сферы человека А.Н.Леонтьева.

2.Мотивация общения.Понятие "потребности в общении".Цели общения.Застенчивость как отрицательный мотиватор общения.Возрастные особенности мотивации общения.Классификация мотивов общения.

3.Мотивация отклоняющегося (дивиантного)поведения. Общие представления о дивиантном поведении и его причинах.Мотивация агрессивного поведения человека.Мотивация эгрессивного поведения.Мотивация преступного(делинквентного)поведения.Мотивы аддиктивного поведения.Мотивы суицидального поведения.

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