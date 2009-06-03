Диплом для нефтяного инст-та

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Тема ВКР "Модернизация блока фракционной установки АВТ-4 НПЗ"

Нужно расчитать замену тарелок на насадку в колоннах, сделать краткую технологическую схему, функциональную схему автоматизации и написать программу (турбопаскаль)

Срок очень маленький - 03.06.09

Методичка, все расчетные параметры есть.

Просьба писать цену и срок. Форма оплаты любая, по факту выполнения работы

16 лет назад
Kovboy
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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