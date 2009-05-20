Курсовая по информатике!

Тема:

Решения задач в паскале с помощью не направленых графов!

3 задачи.

Курсовая должна состоять не менее 15 страниц!

Содержание:

Введение

Разделы и сама суть курсовой

Заключение

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Оплата по частям.Работа нужна в воскресенье а полной суммы нет.