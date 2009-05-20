Курсовая по информатике!

$25
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Закрыт1 заявка230 просмотров

Тема:

Решения задач в паскале с помощью не направленых графов!

3 задачи.

Курсовая должна состоять не менее 15 страниц!

Содержание:

Введение

Разделы и сама суть курсовой

Заключение

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Оплата по частям.Работа нужна в воскресенье а полной суммы нет.

16 лет назад
Nefcore
Игорь 
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Выбранный исполнитель

AndreyK
Андрей 
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$25
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Заявки фрилансеров

AndreyK
Андрей 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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