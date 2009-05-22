Разбор бизнес-кейса на английском языке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Текст кейса на английском (16стр), разбор тоже необходим на английском.

В конечном итоге должен получиться консалтинговый отчет объемом до 15 страниц, содержащий ответ на три вопроса:

1) Анализ текущей ситуации в компании

2) Идентификация стратегических целей

3) Рекоммендации.

Срок - 25 мая, 10:00 (GMT +3).

Качество экономического и финансового анализа превалирует над качеством английского.

Текст кейса: http://rghost.ru/251916

16 лет назад
Toni77
Антон 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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