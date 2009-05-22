Курсовая работа. Access.

Для одного из разделов курсовой по предмету "Задачи и уравнения математической физики" необходимо решить три задачи (см. Приложение). Срок - 28 мая.
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