Задание и теория в приложении. Срок выполнения до 7.00 МСК 01.06.2009). Оплата 2000 руб по факту. Предложения писать в аську. На все вопросы в ходе выполнения ответы тоже по аське. На связи практически круглосуточно.
Курсовой проект на JAVA
Тема КП -Сетевая игра "Домино"
Требования к КП находятся в приложении
Приимущество цене, сроку прибывания на лансере. Ну и естественно опыту =)
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