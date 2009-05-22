Курсовой проект на JAVA

$100
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Завершен1 заявка281 просмотр

Тема КП -Сетевая игра "Домино"

Требования к КП находятся в приложении

Приимущество цене, сроку прибывания на лансере. Ну и естественно опыту =)

Java
16 лет назад
kukuru2nik
Виталий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Midnight
Александра 
32 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$70
7 дней
Взялись за проект...Но на следующий день отказались. Мои пожелания - думать заранее чем сразу предлагать услуги. Но все же небольшие объяснения получил

Заявки фрилансеров

Alex_Midnight
Александра 
32 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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