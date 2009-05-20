Срочно! Курсовая работа

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Закрыт3 заявки278 просмотров

Задание и теория в приложении. Срок выполнения до 7.00 МСК 01.06.2009). Оплата 2000 руб по факту.

Предложения писать в аську. На все вопросы в ходе выполнения ответы тоже по аське. На связи практически круглосуточно.

16 лет назад
i11usion
Алина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

Eminvest
Ant 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Вызвался выполнить проект, в котором был жестко указан срок, по истечении времени на связь не вышел и, соответственно, готовый проект не предоставил. Сотрудничеством недовольна.
Prepod595
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$60
4 дня
Человек получил деньги за работу, сорвал срок с формулировкой - "полетел комп, постараюсь доделать" и пропал не предоставив готовый проект. Жалко потраченного времени. Не рекомендую с ним работать.

Заявки фрилансеров

Eminvest
Ant 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Prepod595
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад