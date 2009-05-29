Курсовой "Детали машин"

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Завершен3 заявки193 просмотра

Необходимо выполнить курсовой проект по ДМ - Расчёт привода цепного транспортёра. Исходные данные и требования к оформлению имеются.

Записка 80 листов + 3 формата А1....

Срок - 10 дней.

Свои предложения и цены оставлять только здесь.

16 лет назад
Umiko
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$120
10 дней
В очередной раз очень довольная работой Владимира, работая с ним никогда не переживаю за сроки и качество исполнения.
Сотрудничество с Мариной - это здорово! Четкое задание, своевременная оплата. Будем продолжать!

Заявки фрилансеров

Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад