Реферат, экономика

$20
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Закрыт4 заявки142 просмотра

Провести анализ построить диаграммы, которые илюстрируют динамику роста мирового товарного производства и товарного экспорта

найти цифры и построить графики (за последние 3 года).

или хотя бы цифры.

Оплата по факту или безопасная сделка

16 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров