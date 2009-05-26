Курсовой по PR

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Завершен7 заявок188 просмотров

Доброго дня!

Необходимо выполнить курсовой по PR-технологиям.

Теоретическая + практические части на примере конкретной организации.

ОБъём 30 стр.

Требования к оформлению имеются.

Оставляйте предложения в проекте "цена"-"время выполнения"

(без них прошу на почту и в личку не писать).

16 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

TAT2001
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$25
5 дней
Первое сотрудничество с Татьяной на разочаровало! Чувствуется блестящий специалист по заявленному профилю! Написана качественная, грамотная работа, с полным раскрытием темы и высоким уровнем уникальности текста! Рекомендую к сотрудничеству! Обязательно продолжим работу!
Очень вежливый, тактичный и честный заказчик. Ставит чёткие цели. Владимир с пониманием предоставил мне небольшую отсрочку в выполнении заказа; оперативная проверка задания и моментальная оплата. Приятно было работать. Благодарна, что рассмотрели мой вариант оплаты. Надеюсь, продолжим сотрудничество. Рекомендую ))

Заявки фрилансеров

TAT2001
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад