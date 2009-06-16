Несколько курсовых-рефератов по информ. технолог.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки238 просмотров

Задание в аттаче, есть порядка 5 вариантов. Готов предложить до 350 руб за каждый вариант.

Указывайте стоимость и сроки выполнения (желательно сдавать по одной работе).

16 лет назад
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Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Заказывал курсовую по информационным технологиям. Работа сделана неплохо, продуманно. В принципе тема допускала халтуру типа copy paste из интернета, но исполнитель отнесся к работе отвественно и написал действительно custom работу, чем приятно удивил. Немного правда затянулось исполнение, но в целом впечатления остались положительными.
Отсутствуют делали в связи с давностью имевшего место сотрудничества
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад