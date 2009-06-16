Несколько курсовых-рефератов по информ. технолог.

Заказывал курсовую по информационным технологиям. Работа сделана неплохо, продуманно. В принципе тема допускала халтуру типа copy paste из интернета, но исполнитель отнесся к работе отвественно и написал действительно custom работу, чем приятно удивил. Немного правда затянулось исполнение, но в целом впечатления остались положительными.