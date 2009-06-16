Описание во вложении
Несколько курсовых-рефератов по информ. технолог.
Задание в аттаче, есть порядка 5 вариантов. Готов предложить до 350 руб за каждый вариант.
Указывайте стоимость и сроки выполнения (желательно сдавать по одной работе).
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