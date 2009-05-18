Диплом на тему "комплекс дорожного обслуживания"

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Нужно написать дипломную работу по специальности "промышленное и гржданское строительство"

тема "комплекс дорожного обслуживания"

срок сдачи - начало июня

объем - 10-12 листов чертежей А1, объем пояснительной записки - не менее 100 листов А4

ваша цена?

16 лет назад
jul_iv
Юлия 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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