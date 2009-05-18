Описание во вложении
Основы менеджмента, курсовая работа
Необходимо написать курсовую работу по менеджменту, использование готовых работ из интернета исключено
Проверка на плагиат, внесение коррективов после проверки преподавателем - обязательно
Объем - 30-35 стр, теория, но с приложениями и графическим материалом (таблицы, графики и т.п.)
Пример оформления работы и перечень возможных тем смотрите во вложении
Оплата в рублях - 700
Возможно продолжительное сотрудничество
Заявки фрилансеров
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