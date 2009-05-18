Основы менеджмента, курсовая работа

$21
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Закрыт7 заявок213 просмотров

Необходимо написать курсовую работу по менеджменту, использование готовых работ из интернета исключено

Проверка на плагиат, внесение коррективов после проверки преподавателем - обязательно

Объем - 30-35 стр, теория, но с приложениями и графическим материалом (таблицы, графики и т.п.)

Пример оформления работы и перечень возможных тем смотрите во вложении

Оплата в рублях - 700

Возможно продолжительное сотрудничество

16 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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