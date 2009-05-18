Задания (общие, подробности по оформлению есть отдельно) в аттаче. В каждом случае нужна сама программа+пояснительная к курсовому в соответствии с требованиями. Можно сразу обе, можно по одной. Пояснительные - обязательно, предложения написать ...
Подправить курсовую по Конституционному праву
Уважаемые фрилансеры!
Есть готовая курсовая работа по конституционному праву по теме "Конституционный Суд в РФ".
Необходимо переделать курсовую. Она написана по книгам и методичкам. Ваша задача - переписать исходник, используя последнее издание ФЗ "О конституционном суде в РФ".
Оплата после проверки мной работы. Будьте готовы к тому, что я верну вам ее на доработку.
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