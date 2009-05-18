Подправить курсовую по Конституционному праву

Уважаемые фрилансеры!

Есть готовая курсовая работа по конституционному праву по теме "Конституционный Суд в РФ".

Необходимо переделать курсовую. Она написана по книгам и методичкам. Ваша задача - переписать исходник, используя последнее издание ФЗ "О конституционном суде в РФ".

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