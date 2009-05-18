Курсовая по проектированию в BPwin, Erwin

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки282 просмотра

Нужно сделать курсовую работу по проектированию.

В работе основное - практическая часть (около 20 из 30 страниц), нужна работа с BPwin И Erwin.

Текста всего около 10 страниц.

Работа должна быть на примере компании, дейтсвующей в пределах РФ.

Тема: "Проектирование торговых систем".

Обязательно с опытом подобных работ.

В заявках указывайте стоимость и сроки.

16 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров