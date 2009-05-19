Диплом по психологии Подсчет статистики программой SPSS по имеющимся таблицам. Просьба ответсвенно подойти к оценке возможности выполнения работы, т.е.оставляйте предложение в том случае, если вы знаете предмет, программу и готовы отвечать ...
Контроллер мыши
Необходимо помочь доделать курсовую работу.
Нужно написать программу на ассемблере для CY7C63723 в устройстве, схема которого на 16 странице приложенного файла.
Программа должна уметь обрабатывать левый/правый щелчок мыши, колесо прокрутки и соответственно данные от светодатчика и передавать по usb.
На выходе: написанная программа в формате txt с хорошими комментариями (чтобы человек, не знающий ассм смог понять логику работы)
Т.к. это курсовая - требования к программе не сильные (: Главное чтобы было все логически верно.
p.s. Есть альтернативный метод выполнения. Можно взять любой другой МК, если хотите (avr,pic) и реализовать это на нем. Только придется поправить схему.
Срок - завтра в 10 утра по мск.
Оплата переводом сбербанка или любой электронный платеж.
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