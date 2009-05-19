Контроллер мыши

Необходимо помочь доделать курсовую работу.

Нужно написать программу на ассемблере для CY7C63723 в устройстве, схема которого на 16 странице приложенного файла.

Программа должна уметь обрабатывать левый/правый щелчок мыши, колесо прокрутки и соответственно данные от светодатчика и передавать по usb.

На выходе: написанная программа в формате txt с хорошими комментариями (чтобы человек, не знающий ассм смог понять логику работы)

Т.к. это курсовая - требования к программе не сильные (: Главное чтобы было все логически верно.

p.s. Есть альтернативный метод выполнения. Можно взять любой другой МК, если хотите (avr,pic) и реализовать это на нем. Только придется поправить схему.

Срок - завтра в 10 утра по мск.

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