Работа по бухучету

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Завершен5 заявок191 просмотр

Требуется выполнить работу по бухучету.

Вариант 2.

Срочно!

Задание в прикрепленном файле. От вас цена и сроки.

16 лет назад
Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена быстро, качественно, полностью правильно. Рекомендую всем Елену как грамотного и профессонального автора студенческих работ!
Отличный заказчик. Было приятно работать. Буду рада продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад