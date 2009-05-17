Написание рефератов, научных статей

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Закрыт28 заявок429 просмотров

Необходимы сотрудники – преподаватели ВУЗов, студенты старших курсов – для написания рефератов, научных статей, курсовых или дипломных работ. Тематика различна. Основные требования: высокая квалификация в своей области, ответственность, исполнительность.

Оплата высокая, определяется видом научного труда и сроками исполнения.

Адрес приема заявок: [email protected]

Написание статей
16 лет назад
nauchruk
Дмитрий 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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