Диплом закрыт
Курсовая (базы данных)
Требования в прикрепленном файле.
Реализация в Oracle. Нужно сгенерировать из er-wina в Oracle.
Написать запросы(в er-wine как минимум 5 сущностей).
Укажите, пожалуйста, цену.
Выбранный исполнитель
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