Курсовая (базы данных)

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Завершен12 заявок369 просмотров

Требования в прикрепленном файле.

Реализация в Oracle. Нужно сгенерировать из er-wina в Oracle.

Написать запросы(в er-wine как минимум 5 сущностей).

Укажите, пожалуйста, цену.

16 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

Angel_ua
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Все выполнено хорошо!
Ок

Заявки фрилансеров

Angel_ua
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад