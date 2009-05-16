Создрать программу управления двигателем

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Закрыт7 заявок335 просмотров

Необходимо разработать программу управления двигателем на СИ, схема ТО для процессора и принци работы предоставится. Срок исполнения 10 дней, цену пусть сами назавут. Просьба писать только в аську 645626

16 лет назад
1LuCi3
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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