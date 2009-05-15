Курсовая по разработке управленческого решения

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Закрыт1 заявка131 просмотр

Работу нужно выполнить по методичке.

Управленческую проблему можно любую на выбор.

Срок: 20.05.

Объём: 30 стр.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.

16 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lonika
Olga 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$30
3 дня
К сожалению, почему-то после отлично выполненной первой работы, эту вторую работу Ольга не сделала - пропала. Оговоренные сроки тоже, вообщем-то прошли...

Заявки фрилансеров

Lonika
Olga 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад