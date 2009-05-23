Курсовая, электротехника

$6
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка100 просмотров

Требуется внесение корректировок в курсовую работу

Срок - 18 мая, вечер

Материалы вышлю по почте

Оплата в рублях - 200

16 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

behindmirror
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Понравилось сотрудничество с Олегом! Выполнил работу быстро, с пояснениями, согласно требованиям! Планирую дальнейшее сотрудничество!
Елизавета - очень приятный заказчик!

Заявки фрилансеров

behindmirror
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад