Диплом_информатика

Выполнен теловой расчет, разрезы (продольный, поперечный) ДВС, схемы, графики, диаграммы и т.д. Необходимо расчитать: табличые значения расчета диаграмм, кинематику, динамику (закончить методичку, при необходимотси исправить и лишнее удалить). Имеется задние (11 вариант), методичка, книга Колчина- ...
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