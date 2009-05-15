Диплом_информатика

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки176 просмотров

Delphi - идеальный вариант.

Срок 1 неделя.

Рассмотрю варианты написания работы частями: только теорию, только практику.

Стоимость диплома целиком 5500 руб.

Delphi
16 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Курсовая работа "Расчет ДВС"- упрощенная

    Выполнен теловой расчет, разрезы (продольный, поперечный) ДВС, схемы, графики, диаграммы и т.д. Необходимо расчитать: табличые значения расчета диаграмм, кинематику, динамику (закончить методичку, при необходимотси исправить и лишнее удалить). Имеется задние (11 вариант), методичка, книга Колчина- ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая по механике

    Необходимо выполнить курсовую работу по механике. Задания в прикрепленном файле Оплата работы после ее проверки. Жду предложений по цене. Файл с заданиями в прикрепленном файле!!! Срок выполнения 17.05.2009 до ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание научно-исследовательких работ

    Приглашаем преподавателей вузов в различных областях знаний и студентов последних курсов для написания научно-исследовательских работ: дипломов, курсовых, рефератов, диссертаций... Свободный график, оплата сдельная до 1000у.е (в зависимости от количества сданных заказов) . Сотрудничество на постоянной ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая по экономике

    $30

    Тема: Особенности конкуренции на российских рынках План. Введени 1.Развитие конкуренции на современных рынках. 1.1 Изменение факторов внешней и внутреней среды и их влияние на конкуренцию 1.2 Модель совершенных рынков. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать курсовую

    $50

    Сделать курсовую по дисциплине "Организация, технология и проектирование предприятия", тема "Роль оптовой торговли в системе хозяйственных отношений". Срок 5 дней.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Курсовая работа по электротехнике и электронике

    Необходимо выполнить курсовую работу по электротехнике и электронике. В прикрепленных файлах Задания для выполнения. Дело в том что в данной работе все решено, но не построены векторные диаграммы к каждому заданию. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Курсовая работа по технической механике

    Необходимо выполнить курсовую работу по технической механике. Всего четыре задания. Варианты выполнения: №2,18,28,34 Каждый пример должен быть подробно расписан!!! Срок выполнения 17.05.2009 до 12.00 Оплата работы после ее проверки или ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Курсовая, access 2003

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо написать 2 простенькие БД и описать их работу (описать таблицы, взаимосвязь полей...) Все оформить формами. Подробное ТЗ в приложении Сроки до понедельника. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад