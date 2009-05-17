Курсовая по механике

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Закрыт2 заявки161 просмотр

Необходимо выполнить курсовую работу по механике.

Задания в прикрепленном файле

Оплата работы после ее проверки.

Жду предложений по цене.

Файл с заданиями в прикрепленном файле!!!

Срок выполнения 17.05.2009 до 13.00

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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