Часть диплома маркетинг

Тема "Анализ товаров и товварной политики на примере предприятия".

Первая глава готова, а вот со второй и третьей возникли проблемы.

Специальность: МаркетингОбщий объём работы составляет от 60 до 75 стр. (без приложений)

Каждая глава 20-25 страниц.

Глава 1 - теоретическая.

Глава 2 - Аналитическая. Общая характеристика и анализ предприятия

Глава 3 - Экономическая.

Глава 2 состоит из 4 разделов:

1. Общая характеристика предприятия

2. Организационная структура предприятия

3. Анализ деятельности предприятия, анализ товара, товарной политики и проч.

4. Маркетинг и реклама на предприятии.

Глава 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ

- предложение по совершенствованияю, расчёт их эффективности и проч.

Глава 1 во вложении.

Сдача работы научному руководителю 24 мая.

На следующей неделе нужна вторая глава.....18 мая, пишите цену в проекте и координаты для связи