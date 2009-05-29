Тема:Совершенствование кадрового менеджмента ( на примере.....), данные о фирме в отчете по практике... Объем-80 страниц проверка на плагиат от 80% Срок 28 мая 14 мск Делать ...
Часть диплома маркетинг
Тема "Анализ товаров и товварной политики на примере предприятия".
Первая глава готова, а вот со второй и третьей возникли проблемы.
Специальность: МаркетингОбщий объём работы составляет от 60 до 75 стр. (без приложений)
Каждая глава 20-25 страниц.
Глава 1 - теоретическая.
Глава 2 - Аналитическая. Общая характеристика и анализ предприятия
Глава 3 - Экономическая.
Глава 2 состоит из 4 разделов:
1. Общая характеристика предприятия
2. Организационная структура предприятия
3. Анализ деятельности предприятия, анализ товара, товарной политики и проч.
4. Маркетинг и реклама на предприятии.
Глава 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ
- предложение по совершенствованияю, расчёт их эффективности и проч.
Глава 1 во вложении.
Сдача работы научному руководителю 24 мая.
На следующей неделе нужна вторая глава.....18 мая, пишите цену в проекте и координаты для связи
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