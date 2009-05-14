Срочно! Курсовая работа по менеджменту

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Закрыт1 заявка214 просмотров

Необходимо написать курсовую работу на тему "Разработка программы совершенствования руководителя на предприятии торговли"

Объем: 35-40 страниц (теория и практика)

Жду ваши предложения с указанием цены.

16 лет назад
M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва

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