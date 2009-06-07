Курсовая по географии

Работал с Владимиром уже второй раз! Как только увидев его предложение на выполнение работы, я сразу выбрал его исполнителем и не ошибся. Профессионализм на высоте, высокое качество выполнения работы, четкие сроки выполнения.. Буду сотрудничать и дальше. Всем рекомендую.