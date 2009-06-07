Курсовая по географии

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Завершен9 заявок354 просмотра

Нужно сделать курсовую до воскресенья

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Тема: "Региональное развитие сельского хозяйства в 2008 году"

Вся док-ция тут: http://file.qip.ru/file/87611074/ef530e39/111.html

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16 лет назад
ckayt
Вадим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$60
3 дня
Работал с Владимиром уже второй раз! Как только увидев его предложение на выполнение работы, я сразу выбрал его исполнителем и не ошибся. Профессионализм на высоте, высокое качество выполнения работы, четкие сроки выполнения.. Буду сотрудничать и дальше. Всем рекомендую.
Вторично сотрудничаем с Вадимом по достаточно крупным проектам. Могу лишь повторить в унисон ему: Только самые положительные впечатления! Вадим уважает и ценит труд авторов - вовремя оплачивает, предлагает достойную оплату, адекватную сложности задания, оказывает возможную помощь в обеспечении дополнительными методическими материалами. Рекомендую всем фрилансерам как надёжного заказчика!

Заявки фрилансеров

Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад