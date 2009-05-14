Требования во вложении. Укажите, пожалуйста, цену.
Курсовая работа по ТАУ
Нужно сделать курсовую работу по теории автоматического управления
Срок выполнения - неделя. оплата по выполнению. Возможна безопасная сделка.
Исполнитель обязуется, в случае ошибок доработку выполненной курсовой.
Пишите, при согласии с условиями.
Что сделать:
1. Перевод статьи 011.
(Статья написана на английском языке)
2. Синтез управления при полной априорной информации робота (из статьи).
3. Моделирование задачи слежения.
4. Оценка влияния неопределенности параметров на коэффициенты усиления (К) релейных элементов и их влияние на траекторию в скользящем режиме.
5. Создание системы нечеткого оценивания параметров.
6. Предоставить результаты моделирования (графики управления, скрипты программ и т.д.).
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