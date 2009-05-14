Необходимо написать курсовую работу по авторскому праву. Примерный план работы: Глава 1: - нормативное регулирование договоров и авторского права Необходимо описать основные и необходимые части договоров с ссылками на разработку частей ...
Курсовая зарубежная литература
Тема:"Чрево Парижа"Золя в контексте идей натурализма
объем 25-30 страниц. проверка на плагиат 80% и более
введение,
теоретическая и практическая части,
заключение.
СРОК 17 МАЯ-16,00 МСК
теоретическая часть должна содержать информацию о натурализме и о Золя, как представителе, можно сказать- основоположнике, этого направления(основываясь на его работах "натурализм в театре", "романисты-натуралисты", "Экспериментальный роман" и т.д. ), практическая же часть должна как раз-таки содержать анализ произведения в контексте идей натурализма.
Пишите цены в проекте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить дипломную работу. > Специальность: Автоматизация управления технологическими процессами > Учебная дисциплина: Автоматизация управления технологическими процессами > Тема работы: Розробка системи автоматизації випарної установки цукрового > заводу ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
ЗАДАНИЕ в приложении срок 20,05Завершен16 лет назад
- $70
Нужно сделать серверный органайзер. Общая идея - на сервере база данных. У каждого пользователя логин и возможность на клиенте (после подключения) редактировать свои мероприятия. Сервер в свою очередь шлет напоминалки всем клиентам об их событиях. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть набор экспериментальных данных (72 наблюдения), состоящий из 3 независимых и одной зависимой переменной. Необходимо построить регрессионную модель от 3 переменных в Statistika 6.1.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
1. Курсовая работа. Математические методы Линейное программирование до 17 мая Весь материал здесь http://depositfiles.com/files/2facg7x9f Мин ...Завершен16 лет назад
Разработка проекта локально-выч сети малого предприятия с внедрением серверов. Объем-60стр, 3 листа ватмана, экономическая часть и пару схем. Сроки, стоимость сюда. Вопросы на почту с темой "диплом ЛВС" или в личку.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен автор для выполнения дипломной работы по инженерно-технической дисциплине "Реконструкция сушильных камер". Есть реконструкционнная часть на чертежах+ методичка в печатном виде Объем диплома: 120-150 листов, шрифт 14 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется дипломная работа по экономике и управлению на предприятии городского хозяйства с вступлением, заключением, ссылками и списком литературы на тему: "Совершенствование методов управления многоквартирным домом товарищества собственников жилья на примере ТСЖ". ...Завершен16 лет назад
- $250
Требуется написать диплом..Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад