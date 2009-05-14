Курсовая зарубежная литература

Тема:"Чрево Парижа"Золя в контексте идей натурализма

объем 25-30 страниц. проверка на плагиат 80% и более

введение,

теоретическая и практическая части,

заключение.

СРОК 17 МАЯ-16,00 МСК

теоретическая часть должна содержать информацию о натурализме и о Золя, как представителе, можно сказать- основоположнике, этого направления(основываясь на его работах "натурализм в театре", "романисты-натуралисты", "Экспериментальный роман" и т.д. ), практическая же часть должна как раз-таки содержать анализ произведения в контексте идей натурализма.

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